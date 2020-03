FILA DE ESPERA Centros de Educação Infantil ainda têm vagas para crianças Três Lagoas tem 19 Centros de Educação Infantil (CEIs) com mais de 1.300 crianças de até 3 anos de idade matriculadas

As aulas da rede municipal de ensino começaram em 2 de março, em Três Lagoas, mas ainda assim, muitos pais alegam que estão enfrentando dificuldades para matricular filhos por falta de vagas nos Centros de Educação Infantil (CEIs). Atualmente há 19 unidades na cidade que atendem 1.656 crianças de até 3 anos de idade. O número de crianças que ainda continuam fora das salas de aula não foi anunciado pela Secretaria Municipal de Educação. Porém, a pasta informou que ainda há vagas disponíveis em algumas creches, como a

“São pouquíssimas as crianças com idades de 3 anos e 11 meses que ainda não estão matriculadas nas nossas unidades. O problema é que nem sempre a vaga está disponível no bairro que o pai está procurando. Por isso, é importante que quem está na fila de espera venha até a Central de Matrículas para verificar as vagas disponíveis. Porque, muitas vezes, inicialmente, os pais realizam a matrícula em uma creche que não fica no bairro, entretanto, depois fica mais fácil para transferir para uma unidade mais próxima”, pontuou a coordenadora da Central de Matrículas, Neuraci Vasconcelos.

Ela informou há vagas disponíveis para berçário (0 a 3 anos) nos Centros de Educação Infantil do Interlagos e professora Maria Aparecida Nascimento Castro, mais conhecida como CEI Cida Castro, que fica no bairro Santos Dumont. É necessário que os pais levem documentos dos filhos até a secretaria para a matrícula.

Uma questão abordada pela coordenadora é que muitos pais só procuram a pasta após a fase de matrícula e depois do início do ano letivo. “Essa situação realmente dificulta porque precisamos que o cadastro do aluno seja feito antes de terminar o prazo para justamente realizar o planejamento e abertura de novas vagas”, destacou. Entre creches, pré-escola e ensino fundamental são quase 17 mil estudantes matriculados.

