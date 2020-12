LEGISLATIVO ‘Credibilidade e Saúde’ dominam 2021 Vereadores têm projetos em comum para o ano que vem

Os vereadores eleitos e reeleitos, em Três Lagoas, parecem ter propostas em comum: recuperar a credibilidade do Legislativo e apresentar projetos de melhorias para o setor da saúde pública. Esses são alguns dos principais assuntos que deverão ser discutidos em plenário já no retorno das atividades da Câmara Municipal em 2021. A vereadora eleita Sayuri Baez (Republicanos) destaca que o déficit na Saúde é grande e que faltam especialistas. “Antes eu pensava em levantar propostas voltadas ao aeroporto, pavimentação e drenagem. Mas percebo a carência do setor da Saúde. Hoje, temos que aproveitar três médicos na bancada e lutar para melhorias, no que se diz a cirurgias, exames, por exemplo”, pontuou.

O vereador eleito Paulo Verón da Motta (Solidariedade) é médico cirurgião e observa que falta integração entre a gestão da Saúde e a comunidade. Por outro lado, ressalta que antes das propostas é primordial resgatar a confiança da população. “Todos os parlamentares têm objetivos e metas. Mas é necessário, antes de qualquer coisa, lutarmos pela credibilidade perante a sociedade. Ela precisa acreditar que estamos no Legislativo para representá-la”, frisou.

Para o vereador reeleito Davis Martineli (DEM) é necessário alternativas para desafogar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Uma delas, é que postos de saúde dos bairros passem a atender até às 23h. “Isso ajudaria os moradores que precisam de atendimentos urgentes”. Já a vereadora reeleita Sirlene dos Santos Pereira (PSDB) considera que faltam ações preventivas e melhoria no atendimento durante a pandemia.