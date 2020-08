AMEAÇA Credor contrata capangas para ameaçar filho de devedor Vítima que não tem parte na divida do pai foi cobrado por 3 homens simulando estarem armados

6 AGO 2020 - 14h:00 Por Alfredo Neto

Um homem de 30 anos procurou a 2ªDP, para registrar um boletim de ocorrência por ameaça na manhã desta quinta-feira (6), as ameaças teriam ocorrido na área rural, as margens da MS 320, Três Lagoas.

A vítima contou na delegacia, quem seu pai de 54 anos, contraiu uma dívida com uma pessoa conhecida por “Japonês”, e que de 15 dias para cá, a família vem sendo ameaçada de várias formas.

O filho do homem que contraiu o empréstimo disse que à 10 dias, vem aparecendo alguns cartões no para-brisas de seu carro com os dizeres (Dino rex, cobra cobrança em todo território nacional de forma rápida e eficaz), no cartão é possível perceber um telefone com o DDD (011) da capital do estado de São Paulo.

Na noite de ontem, a vítima relatou estar saindo da propriedade rural onde vive quando foi abordado por três homens simulando estarem armados e questionando onde estaria o pai dele, e que se o pai não aparecesse o rapaz teria que ir com eles; A vítima se negou ir com o trio e relatou não ter envolvimento com os negócios do pai.

A vítima procurou a Segunda Delegacia de Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência para tentar salvaguardar a integridade da família e um inquérito foi aberto pelo delgado Marcílio Leite, para apurar os autores das ameaças.