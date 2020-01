GRAVE Criança atacada por pitbull deixa UTI e continua internada Menino de sete anos está internado desde o dia 9 de janeiro

14 JAN 2020 - 07h:40 Por Kelly Martins

A criança de sete anos de idade atacada por um cão de estimação, em Três Lagoas, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), na noite desta segunda-feira (13). Ela está internada no Hospital Santa Casa de Campo Grande desde o último dia 9 de janeiro quando foi transferida do Hospital Auxiliadora para a capital.

Apesar de deixar a UTI, o estado de saúde do menino é considerado grave pelos médicos e requer cuidado. Por isso, o garoto continuará internado e não há previsão de alta hospitalar, segundo a unidade médica.

Entenda o caso

O menino passava férias na casa do pai, que fica no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas, quando foi atacado pelo cachorro de estimação da raça pitbull. O fato ocorreu na manhã do dia 9 e a vítima sofreu ferimentos graves na região do pescoço e da mandíbula.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a criança e a encaminhou para o Hospital Auxiliadora. O menino passou por uma cirurgia na mandíbula e por conta da gravidade do caso foi necessária a transferência para Campo Grande.