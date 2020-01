JARDIM ALVORADA Criança é atacada por pit bull de estimação e internada em estado grave Fato ocorreu no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas, nesta quinta-feira (9)

9 JAN 2020 - 14h:10 Por Kelly Martins

Um menino de 7 anos foi atacado por um cão da raça pit bull, nesta quinta-feira (9), no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas. O animal pertencia à família do garoto e o fato ocorreu no momento em que ele brincava com o cachorro.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a criança, que foi encaminhada para o Hospital Auxiliadora. De acordo com a unidade médica, o menino teve ferimentos na região do pescoço e na mandíbula.

Ele deu entrada na unidade médica por volta das 10h30 e passará por uma cirurgia. Ainda segundo o hospital, o estado de saúde da criança é considerado grave.