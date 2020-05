ATROPELAMENTO Criança é atropela por carro em cima da calçada Motorista estava indo trabalhar quando perdeu o controle do veículo

29 MAI 2020 - 08h:00 Por Alfredo Neto

Uma menina de 11 anos foi atropelada por um carro enquanto caminhava com a mãe, na manhã desta sexta-feira (29), na rua Quixeramobim, bairro Jardim Carandá, zona Oeste de Três Lagoas.

A criança estava na calçada com a mãe quando foram surpreendidas pelo carro, que invadiu a calçada, derrubou uma placa e atropelou a menina.

A criança sofreu uma fratura no braço direito e foi socorrida para o Hospital Auxiliadora, consciente e orientada. A mãe da vítima também estava com outra filha de alguns meses no colo, mas elas não ficaram feridas.

O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados e atenderam o acidente. O motorista do carro contou que seguia para o trabalho quando uma ferramenta que ele carregava no interior do automóvel caiu sobre ele. Dessa forma, teria perdido o controle da direção do veículo ocasionando o acidente.