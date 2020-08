ACIDENTE Criança fica ferida após colisão entre carros Motorista disse que vidro embaçado teria dificultado visão

21 AGO 2020 - 15h:39 Por Alfredo Neto

Um acidente entre dois carros deixou uma criança de quatros meses de vida machada na tarde desta sexta-feira (21) na avenida Eloy Chaves, cruzamento com a rua Egydio Thomé, no bairro Vila Nova, zona Norte de Três Lagoas.

O motorista do veículo Corcel relatou que seguia pela avenida Eloy Chaves com a esposa e dois filhos, sendo uma das crianças um bebê de quatro meses que precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Auxiliadora com ferimentos leves.

A condutora do carro Fox relatou que estava na rua Egydio Thomé, sentindo JK e o semáforo estava aberto para ela quando aconteceu o acidente. O motorista do carro Corcel disse que no momento da colisão estava com a visibilidade comprometida, por conta do para-brisa estar embasado e que ao tentar limpar o para-brisa não percebeu o sinal fechado.

A mulher que diria o veículo Fox e os ocupantes do carro não se feriram e recusaram atendimento médico, no corcel estavam o motorista, esposa e dois filhos a esposa e o filho mais velho foram com a bebê socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Auxiliadora.