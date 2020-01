ESTIMAÇÃO Criança mordida por pitbull é transferida e internada na UTI Menino deu entrada na Santa Casa de Campo Grande na noite de quinta

11 JAN 2020 - 08h:17 Por Kelly Martins

Um menino de sete anos de idade foi transferido de Três Lagoas para um hospital em Campo Grande após ser atacada por um cão de estimação. O fato ocorreu na quinta-feira (9), no bairro Jardim Alvorada, quando o menino brincava com o cachorro da raça pit bull, que é da família. A vítima está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Santa Casa, na capital.

A criança foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada inicialmente para o Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas. A vítima sofreu ferimentos na região do pescoço e mandíbula, sendo necessário passar por uma cirurgia. De acordo com o hospital, uma equipe de seis médicos acompanhou o procedimento, que foi bem sucedido.

QUADRO DE SAÚDE

No entanto, pela complexidade do caso, a criança foi transferida na noite desta quinta para a Santa Casa de Campo Grande. A unidade médica informou que o estado de saúde do garoto é considerado estável, mas grave. A equipe de reportagem não conseguiu entrar em contato com os pais da criança. A informação é a de que a mãe mora no interior de São Paulo e o filho estava de férias na residência do pai, em Três Lagoas. O casal teria se separado e o homem se mudou recentemente para a cidade.

O animal pertence ao pai da criança, conforme informações passadas por vizinhos da família à reportagem.