EXPOSIÇÃO Crianças passam férias em beira de rio e dermatologista faz alerta aos cuidados Pais devem ficar atentos à proteção da pele dos filhos com o uso de boné e aplicação de protetor solar a cada duas horas

5 JAN 2020 - 10h:00 Por Tatiane Simon

Com a criançada de férias em casa, muitos pais têm escolhido levá-los para os parquinhos, praças, Lagoa Maior e ao Balneário Municipal de Três Lagoas. a maioria das crianças adoram a recreação em lugares ao ar livre. Mas, segundo a dermatologista da rede pública de saúde, Maria Angélica Gorga, brincar ao ar livre requer cuidados especiais com a pele de crianças.

De acordo com a profissional, a exposição ao Sol é importante para a saúde desde a infância. “É ele que nos ajuda a produzir a vitamina D, importante para os nossos ossos, por exemplo. Mas tudo na vida deve ser apreciado com moderação e com o Sol não é diferente”, explica.

Neste período do ano, as crianças estão em casa de férias escolares e muitos pais levam os filhos para o balneário da cidade. No local, eles brincam no parquinho ou se banham no rio Sucuriú. A ideia é fugir do tédio de dentro de casa e os pais devem estar atentos aos cuidados básicos. O assistente de logística Robson Moreira diz que está. “Antes de entrar no rio apliquei uma camada ‘generosa’ de protetor solar. Agora, quase uma hora depois, estamos voltando para o quiosque para reaplicar. Com a pele a gente não pode brincar! Nem nós adultos e nem os bebês”, conta.

A Sociedade Brasileira de Dermatologia faz uma série de recomendações para quem irá ficar exposto ao Sol. A primeira delas é o uso do protetor solar, que é palavra-chave para quem não quer correr riscos. O produto ideal precisa ter fator de proteção solar mínimo de 30 e o mais importante: voltar a aplicar a cada duas horas. Outra medida preventiva é usar sempre óculos de sol com proteção ultravioleta e roupas com tecidos de algodão ou até mesmo aqueles tecidos que já vem com proteção solar.

De acordo com a dermatologista, os cuidados com a nossa pele devem ser diários, afinal, o câncer é resultado da exposição cumulativa da nossa pele aos raios solares. “Se vai para beira do rio, que é muito comum, o cuidado é dobrado. A criança entra na água e o protetor sai. Então precisa usar roupa com proteção, além de um boné o chapeuzinho e evitar o horário de pico, que é entre às 10h e 16h. E no dia a dia, usar sombrinha, blusa de manga longa e chapéu. O couro cabeludo também precisa ser protegido e há muitos casos de câncer de pele nessa região”, conclui.