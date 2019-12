À FACA Crimes com uso de faca aumentam em Três Lagoas no ano Em dezembro, três pessoas foram vítimas de tentativas de homicídio por meio de facas

28 DEZ 2019 - 08h:00 Por Alfredo Neto

A Folha de São Paulo publicou reportagem sobre registro de armas no Brasil, no primeiro ano do governo do presidente Jair Bolsonaro. Nos primeiros 11 meses houve um aumento de 40,6% no número de registros para a posse de armas de fogo concedidos pela Polícia Federal, totalizando 70,8 mil. Em 2018, segundo o jornal, os registros chegaram a 47,6 mil. Apesar do aumento, os crimes cometidos com armas brancas aumentaram em Três Lagoas.

Em dezembro, três pessoas foram vítimas de tentativas de homicídio por meio de facas - uma das vítimas continua internada em estado grave no Hospital Auxiliadora.

A primeira vítima foi um ex-presidiário, no bairro Jardim Samambaia, zona Sul de Três Lagoas no dia 9. Um homem de aproximadamente 50 anos foi ferido por dois golpes de faca - um no rosto e outro no braço. A autora do crime foi uma ex-namorada que, segundo ela, se defendeu de uma tentativa de feminicídio. O homem teria tentado matar a moça com um facão de 50 centímetros, após uma crise de ciúmes. O casal responde ao inquérito na 3ª Delegacia de Polícia em liberdade.

No domingo, dia 22, houve uma segunda tentativa de homicídio a faca. Um morador de ruas, de 45 anos, foi encontrado ferido numa calçada da avenida senador Fillinto Müller, no centro. O homem estava ensanguentado e com três perfurações na barriga - que deixaram as vísceras expostas - uma no peito e outra no braço. A vítima segue internada.

O autor das facadas, que também é morador de ruas, foi preso em menos de 24 horas depois e revelou ter cometido o crime por conta de uma discussão. Ele continua preso.

A terceira vítima foi uma catadora de reciclagem, de aproximadamente 35 anos, que está no quarto mês de gestação. Ela foi atingida por dois golpes de faca (peito e pescoço), por outro catador de latinhas, que havia entrado brigado com o marido da vítima. A briga ocorreu no bairro Santos Dumont 2, na zona Sul, no dia de Natal.

Após ser ferida, a mulher foi levada ao pronto-socorro de Três Lagoas. Não há informação sobre o estado de saúde dela. O agressor foi preso em flagrante, após ser imobilizado por pessoas que passavam pelo local.

A Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública) de Mato Grosso do Sul não tem um balanço fechado do número de crimes cometidos com facas no Estado.