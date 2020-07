VIOLêNCIA Criminalidade cai no Estado em plena pandenia

5 JUL 2020

Mato Grosso do Sul volta a apresentar queda nos índices de criminalidade em plena pandemia. Casos como roubos e furtos, continuam em queda durante o período de isolamento social. Levantamentos apresentados pela Superintendência de Inteligência de Segurança Pública (SISP) e pela Coordenadoria de Fiscalização e Controle, da Sejusp (secretaria estadual de Justiça e Segurança Pública), apontam que o número de furtos no Estado caiu 28,37%, entre março e junho, e no mesmo período, houve queda de roubos em 41, 24%. A violência doméstica também teve acentuada redução – 16,19%.

Para o governador Reinaldo Azambuja, a estatística demonstra a eficiência das medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, adotadas pelo Estado com a adesão dos municípios, e a atuação exemplar das forças policiais na defesa da sociedade. “Temos uma das melhores policias do Brasil e os resultados apresentados durante a pandemia falam por todos nós, onde alguns números são expressivos e nos dão segurança”, disse o governador.

Na região de fronteira, o Minstério da Justiça, decidiu pororrogar a permanência das Força Nacional no apoio às operações da Segurança Públic