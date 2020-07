EFEITOS DA PANDEMIA Crise financeira leva designer de sobrancelha a conciliar duas profissões Katia Freitas preenche agenda com clientes do salão e alunas interessadas no curso de beleza

21 JUL 2020 - 08h:22 Por Tatiane Simon

Katia Freitas preenche agenda com clientes do salão e alunas - Vinícius Leal/TVC Passa álcool em gel nas mãos, esfrega e limpa. Depois vem as luvas e a máscara no rosto. Pronto! Agora sim a designer de sobrancelha e maquiadora Katia Freitas está pronta para trabalhar. A rotina nem sempre foi essa no estúdio da Katia, mas desde a pandemia, esse tem sido o novo normal pra ela. Aliás, para Katia e pra muitos trabalhadores, que antes de iniciar o serviço precisam garantir a segurança. No salão em que a designer atende, uma série de protocolos de biossegurança foi implantado e a higienização dos objetos de trabalho é constante. A Katia é uma das milhares de brasileiras que foi afetada pela crise financeira gerada com a pandemia da covid-19. Sem a realização de festas, ela fica impossibilitada de trabalhar com a maquiagem. Com isso, o faturamento da microempreendedora caiu em mais de 50%. “Isso sem falar na clientela que perdi. É que com a pandemia, vieram as demissões em vários setores e muitas mulheres deixaram de procurar os salões de beleza”, comenta. A Katia está aproveitando os horários vagos na agenda para ministrar um curso de designer de sobrancelhas. Ela decidiu ensinar o que melhor sabe fazer a mulheres que também estão precisando complementar a renda em casa. “É um curso VIP, ou seja, uma aluna por vez recebe as aulas. Ao final, ela pode trabalhar no mesmo ramo que eu. Estou complementando minha renda e ajudando muitas mulheres que, futuramente, irão tirar desse trabalho o sustento”, conta. O auxílio emergencial também é protagonista nessa história. O benefício veio em boa hora na vida da Katia e tem ajudado a manter as contas em casa em dia. Além disso, o auxílio pode ser utilizado para pagar pelo serviço e pelo curso no negócio da designer.

