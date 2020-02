TRêS LAGOAS CTG implantará projeto de mobilidade elétrica CTG fará investimentos de R$ 14,4 milhões em dois projetos

22 FEV 2020 - 08h:34 Por Ana Cristina Santos

A empresa CTG fará investimentos de R$ 14,4 milhões em dois projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), na categoria “Desenvolvimento de Soluções em Mobilidade Elétrica Eficiente”. Um dos projetos prevê a implantação de eletropostos na região entre as usinas de Jupiá, em Três Lagoas, e Ilha Solteira.

De acordo com a empresa, os projetos, que buscam incentivar o desenvolvimento da mobilidade elétrica no Brasil ,teve início nesta quinta-feira, com a assinatura entre a CTG Brasil e as parceiras Sinapsis, Way 2, Eidee, Lactec e In Charge.

Uma das iniciativas, denominada Conexão Sustentável de Mobilidade Elétrica Inter-UHEs: Prova de Conceito de Modelo de Negócios para Comercialização de Energia em Eletroposto, será um piloto focado em implantar uma rota de postos de carregamento de veículos elétricos acessíveis à população em geral em toda a extensão da região que interliga as usinas de Jupiá e Ilha Solteira, da CTG Brasil, entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

A empresa também vai fornecer veículos elétricos para que seus funcionários façam o deslocamento entre as duas usinas, usufruindo da rota implantada. Adicionalmente, está sendo planejada a extensão da rota até o aeroporto de Três Lagoas e a Universidade Estadual Paulista (Unesp), assim como nos trechos que interligam as usinas da CTG Brasil no rio Paraná e Paranapanema, até o escritório da empresa em São Paulo.

O segundo projeto, chamado Plataforma de Comercialização Aberta P2P para Inserção de Fontes Renováveis na Mobilidade Elétrica, pretende criar uma plataforma digital de comercialização de energia elétrica para postos de recarga de veículos elétricos.

“O uso de fontes de energia renovável, como hidrelétrica, eólica e solar, para a mobilidade urbana está alinhado à nossa missão de usar a inovação como forma de contribuir com a geração de energia limpa e com a sociedade em geral”, destacou Carlos Nascimento, gerente de P&D da CTG Brasil.