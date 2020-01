OPORTUNIDADE Cultura oferece vagas gratuitas para curso de fotografia Inscrição poderá ser feita entre os dias 30 e 31 de janeiro

28 JAN 2020 - 14h:00 Por Kelly Martins

Quem busca por oportunidades e capacitação poderá participar de um curso de fotografia para iniciantes, em Três Lagoas. A inscrição e as aulas são gratuitas. O curso é oferecido pela Diretoria de Cultura e as inscrições poderão ser feitas entre os dias 30 e 31 de janeiro, no próprio órgão, a partir das 7h até às 11h. Depois o atendimento é retomado a partir de 13h até as 17h.

São ofertadas 25 vagas para as pessoas que se interessam e querem aprender técnicas de fotografia para iniciantes. De acordo com a Diretoria de Cultura, as aulas vão iniciar na primeira semana de fevereiro, no prédio da unidade. Entre os temas abordados estão: técnicas iniciais, manuseio de câmera e prática.

Ainda segundo a pasta, é necessário que o aluno tenha alguma câmera própria para a aula.