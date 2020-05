TRêS LAGOAS Cultura utiliza tecidos de eventos cancelados para produção de 3,5 mil máscaras Artesãos e equipe da Diretoria de Cultura confeccionam máscaras para hospital e Apae

4 MAI 2020 - 10h:00 Por Tatiane Simon

A Diretoria de Cultura de Três Lagoas está confeccionando máscaras para o Hospital Auxiliadora e APAE. Serão 3.500 máscaras confeccionadas por todos os colaboradores da Diretoria.

“Faremos a doação de 3 mil máscaras para o Hospital Auxiliadora e 500 para a APAE. Estamos utilizando um material que tínhamos disponível na Diretoria para a realização de eventos que infelizmente precisamos cancelar”, afirmou Rodrigo Fernandes, diretor de Cultura.

Rodrigo ressaltou a importância do trabalho que está sendo realizado. “Nossos artesãos estão à frente do processo de confecção, mas toda a equipe está participando. Nesse momento vemos o quanto a união faz a diferença e quantas pessoas vamos ajudar com o nosso trabalho”.

As máscaras são feitas em TNT e elástico. A Cultura recebeu elásticos do hospital para a confecção que está acontecendo diariamente.