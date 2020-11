CURIOSIDADES Curiosidades sobre o corpo humano Conheça 10 fatos curiosos sobre o funcionamento do corpo humano

19 NOV 2020 - 10h:15 Por Redação

O corpo humano é uma máquina incrível e cheia de surpresas fascinantes. Quando o assunto é curiosidade, existem muitas que nem todo mundo sabe! Pensando nisso, reunimos 10 fatos sobre o funcionamento do corpo humano e algumas dicas de livros para quem quiser saber mais sobre o tema:

1. Crianças possuem cerca de 305 ossos, enquanto os adultos possuem apenas 206. Isso acontece porque o esqueleto do bebê tem mais cartilagem, e durante o crescimento, muitos ossos se fundem em um só.



2. O corpo possui vasos sanguíneos por toda a sua extensão. Juntos, podem chegar a medir cerca de 95 mil quilômetros - o suficiente para dar duas voltas e meias na Terra!



3. A regeneração do corpo é uma das capacidades mais incríveis do ser humano, assim como diversas outras espécies de animais. Porém, existe uma única parte que não é capaz de se auto regenerar: os dentes.

4. O nariz as orelhas são partes do corpo que nunca param de crescer ao decorrer da vida.



5. O cérebro é uma parte do corpo que nunca “descansa”. Mesmo durante o sono ele se mantém bem ativo - inclusive, é o momento em que ele costuma trabalhar mais.



6. A cera de ouvido geralmente é retirada por questões de higiene, não é mesmo? É claro que seu excesso deve ser removido, mas sua presença protege os ouvidos.

7. O nariz humano é capaz de sentir e identificar aproximadamente 50 mil aromas, enquanto os olhos podem distinguir até 10 milhões de cores diferentes.

8. O corpo possui muitos músculos, mas o mais forte deles é a língua.

9. O coração bate, em média, 100 mil vezes por dia - cerca de 60 a 100 vezes por minuto.

10. Existem mais bactérias dentro da boca do que pessoas no mundo. Cerca de 50 milhões de bactérias habitam a boca de cada ser humano! Mas nem todos elas fazem mal à saúde, é claro. (UOL)