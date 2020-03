VEJA COMO PARTICIPAR Cursos online gratuitos são opção para quem está na quarentena Aulas são ofertadas pelo Senado Federal e opções são para diversas áreas

31 MAR 2020 - 07h:00 Por Tatiane Simon

Pra fugir do tédio na quarentena - período em que a população está em casa em cumprimento à orientação dada à população para evitar a contaminação pelo novo coronavírus - os jovens, na maioria dos casos, têm buscado alternativas para ocupar mais os dias. Uma dessas maneiras é com cursos online.

A plataforma digital do Senado Federal disponibiliza mais de 28 cursos na modalidade sem tutoria. As aulas são gratuitas e a única exigência é que o aluno tenha internet em casa para acompanhar as aulas, que são online.

Os interessados em iniciar algum dos cursos, deve acessar o site do Senado Federal e fazer o cadastro. É de graça.

Entre as opções, há para diversas áreas. Tem curso de Direito do Consumidor, português, cursos nas áreas de Direito Administrativo e Administração Pública.

E para quem quiser aproveitar o tempo ocioso da quarentena, dá para aprender um pouco mais sobre doutrinas políticas: Liberalismo, Novas Esquerdas, Social-Democracia e Socialismo.