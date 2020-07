CULTURA Curte as heroínas da mitologia? Então anota aí ‘Rainhas do Radiador’ traz contação de histórias gratuito

22 JUL 2020 - 05h:00 Por Redação

O coletivo Rainhas do Radiador acaba de estrear a série “Heroínas: Trajetórias Mitológicas de uma Quarentena", nas redes sociais do Sesc Parque Dom Pedro II. Vão ser três episódios online, convidando as crianças para uma grande aventura por mitos e lendas, gratuitamente.

Os episódios estarão disponíveis no Instagram, Facebook e YouTube, nos dias 16, 23 e 30 de julho, às 10h. O material ficará disponível para acesso livre. A classificação também é livre e com duração média é 15 minutos.

Heroínas

É uma série infantil de histórias encenadas pelas palhaças Rufina, Ursa Maior e Pira, as Rainhas do Radiador, fazendo uso da comicidade e ludicidade para contar mitos e lendas protagonizadas por personagens femininas.

Repleta de efeitos especiais, ilustrações e esquetes cômicas de palhaçaria feminina, a série convida as crianças pra embarcarem numa grande aventura para dentro de suas imaginações, passando por diferentes culturas e universos míticos.

Programação

16/07 às 10h – Mitos da deusa Inana: muito poderosa na Mesopotâmia, ela é um dos únicos exemplares de uma jornada de heroína de que se tem registro. Nessa jornada as Rainhas do Radiador vão descer até o submundo e, claro, ajudar a enfrentar grandes desafios deste momento atual de distanciamento social.

Duração: 20 minutos.



23/07 às 10h – Histórias de Isis: a poderosa deusa do Antigo Egito era soberana da fertilidade e considerada a própria mãe do povo egípcio. Ressuscitamento, múmias e muita magia é o que as palhaças usarão para contar essa história.

Duração: 15 minutos



30/07 às 10h – Athena, deusa da sabedoria: essa divindade grega comandava também as artes, era filha de Zeus e da deusa Metis. Um mito que atravessa gerações, mas que nunca foi contado pela perspectiva destas três palhaças. De um jeito divertido e utilizando recursos audiovisuais, a antiga Grécia vai se transformar em um Zeus nos acuda!