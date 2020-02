INCÊNDIO Curto circuito provoca incêndio em padrão elétrico O Corpo de Bombeiros foi chamado, felizmente não teve vítimas

26 FEV 2020 - 13h:38 Por Alfredo Neto

Um curto circuito em um padrão de energia na tarde desta quarta-feira (26)na rua Goiás, bairro Ípacara, mobilizou o Corpo de Bombeiros em Três Lagoas.

O 5° Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar de Três Lagoas foi chamado para atender um princípio de incêndio, em um padrão de energia.

Não foi informado as causas para o curto circuito que causou o princípio de incêndio, mas a chuva com raios no momento podem ter contribuído para o incidente.

O Corpo de Bombeiros alerta para os perigos em época de chuvas intensas e aconselha (não se abrir de baixo de árvores ou ao lado de postes, em caso de quedas de fios ligar 193 e nunca encostar ou tentar saltar os cabos, em alagamentos em que não existe a possibilidade de enxergar onde realmente está pisando, não é aconselhado a passagem).

E em qualquer caso eminente de riscos, os militares do Corpo de Bombeiros estará apostos pelo telefone 193.