DIA DE FINADOS De máscaras, moradores visitam cemitério em Três Lagoas Última missa será realizada às 16h pela Paróquia Santo Antônio

2 NOV 2020 - 11h:03 Por Kelly Martins

Nesta segunda-feira, 2 de novembro, é a data oficial em homenagem ao “Dia de Finados”. Centenas de pessoas foram ao Cemitério Municipal “Campo Santo de Santo Antônio”, em Três Lagoas, hoje, para visitar túmulos de amigos e entes queridos. Às 6h foi realizada uma missa celebrada pelo bispo Dom Luiz Knupp que também foi transmitida, ao vivo, pela rede social.

Além da programação da manhã, ainda nesta segunda-feira haverá a última missa no local, ministrada pela Paróquia Santo Antônio às 16h. O cemitério fica aberto até às 17h. Diferente dos outros anos, por conta da pandemia da Covid-19, as homenagens aos finados foram feitas em três dias, começando no sábado (31).

A Secretaria Municipal de Administração (Semad), responsável pelo local, pede que os visitantes colaborem com o distanciamento social, usem máscara e sigam à risca as regras de prevenção ao coronavírus, que estão indicadas por diversos cartazes.