ELEIÇÕES De olho nas eleições, secretários pedem exoneração da prefeitura Desincompatibilização das funções visa atender a legislação eleitoral que estabelece prazo para deixar cargos

4 ABR 2020 - 06h:45 Por Ana Cristina Santos

Dois secretários e um diretor da Prefeitura de Três Lagoas pediram exoneração. A desincompatibilização das funções visa atender a legislação eleitoral, que determina a exoneração do cargo seis meses antes da eleição para quem pretende disputar o pleito em outubro deste ano.

As exonerações foram publicadas no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (3). Deixaram os cargos, os secretários Geral, Cassiano Maia, e de Meio Ambiente e Agronegócio, Toniel Fernandes, e o diretor de Cultura, Rodrigo Fernandes. Os três são filiados ao PSDB e são pré-candidatos a vereador.

Até ontem, o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) não havia anunciado quem ocuparia os cargos que ficaram vagos. Além da Secretaria Geral, Cassiano Maia também deixou o cargo de presidente do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus.

A desincompatibilização dos três atende a um pedido de Guerreiro e do seu partido. “Com sentimento de dever cumprido, hoje me despeço do cargo de secretário de Meio Ambiente e Agronegócio. Foram quase três anos e meio de trabalho. Trabalhei incansavelmente, dei o meu máximo. Houve a necessidade da desincompatibilização do cargo, em obediência a legislação eleitoral - assim, encerro um ciclo e inicio outro, deixando meu nome pela primeira vez à disposição como pré-candidato a vereador”, destacou Toniel Fernandes.

O ex- diretor de Cultura, Rodrigo Fernandes, também sairá candidato a vereador pela primeira vez. Ele disse que nunca teve pretensões políticas, mas aceitou o pedido do grupo que pertence por entender que pode contribuir mais com a cidade estando no Legislativo. “ Minhas pretensões não são individuais, mas sempre coletivas”, frisou.

A reportagem não conseguiu falar com Cassiano Maia sobre a decisão em deixar a prefeitura. Maia é um dos homens de confiança de Guerreiro, já acumulando experiência em diversas áreas da prefeitura.

Médico de carreira, ele estreou na gestão de Guerreiro como secretário de Saúde; depois foi para Finanças, no lugar de José Pereira. Posteriormente, assumiu a Secretaria Geral, também no lugar de Pereira, que pediu exoneração; depois assumiu interinamente a Secretaria de Meio Ambiente, no lugar de Celso Yamaguti, que foi para a Câmara no lugar de Marisa Rocha. No ano passado, acumulou o cargo de secretário-geral com o de Esportes. Agora, atendendo ao pedido de Guerreiro, disputará uma vaga na Câmara.