ELEIÇÕES 2020 De olho nas eleições, secretários pedem exoneração do cargo Cassiano Maia, Toniel Fernandes e Rodrigo Fernandes devem disputar as eleições neste ano

3 ABR 2020 - 11h:04 Por Ana Cristina Santos

Dois secretários e um diretor da Prefeitura de Três Lagoas pediram exoneração dos cargos. As exonerações foram publicadas no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (3).

Deixaram os cargos, o secretário Geral da prefeitura, Cassiano Maia, o secretário de Meio Ambiente e Agronegócio, Toniel Fernandes, e o diretor de Cultura, Rodrigo Fernandes.

Os secretários pediram desincompatibilização de suas funções para atender a legislação eleitoral, que determina a exoneração do cargo seis meses antes da eleição para quem pretende o pleito.

Cassiano, Toniel e Rodrigo devem sair candidatos a vereador.