De volta à infância vivendo em condomínios seguros e com liberdade

15 JUL 2020 - 12h:05 Por Beatriz Rodas

Quem tem mais de 20 anos teve uma infância bem diferente das nossas crianças de hoje em dia. Brincar na rua, pique-esconde e brincar de bola até o sol se por – ou a mãe gritar. Mas, hoje em dia, existem dois fatores agravantes que impossibilitam essa infância: a violência e a tecnologia.

Por isso acreditamos que a saída são os condomínios. Um conjunto de características positivas, como boa área de lazer, segurança e qualidade vida. Esses incentivos estão cada vez mais reunidos em condomínios fechados.

A procura pelas famílias em adquirir casa própria em espaços privativos tem aumentado a cada dia. Tanto que Três Lagoas possui atualmente mais de 20 condomínios fechados prontos para morar e diversos em construção.

A Associação das Empresas Imobiliárias e Corretores de Imóveis de Três Lagoas destaca que os condomínios fechados têm sido a busca pelos casais com filhos. Isso porque esse tipo de imóvel garante mais conforto e tranquilidade nos espaços de lazer, além da segurança para a criança. Outra questão apontada pela associação é a valorização do imóvel no mercado imobiliário. O empreendimento se adequa a diversos padrões estabelecidos e que, por sua vez, contribuem para o fechamento de ótimos negócios, quando o proprietário quer alugar ou vender.

A professora universitária Sueli Figueiredo tem a convicção que fez o melhor negócio da vida. Ela é casada, tem dois filhos e se mudou recentemente para um condomínio fechado. “Eu busquei um lugar que pudesse garantir a segurança e conforto que preciso nesse momento. Estamos em um período crítico relacionado ao coronavírus, distanciamento social. Então não é só ficar em casa. É ficar com qualidade”, frisou.

QUARTA LAGOA

Diferente da maioria dos condomínios fechados de hoje em dia, o Quarta Lagoa é localizado em uma região privilegiada da cidade, próximo à Lagoa Maior, ao centro da cidade. É de fácil acesso a todos os pontos da cidade, considerado, até, turístico por alguns moradores. Para quem tem interesse em viver em locais assim, é, sem dúvidas, a melhor opção.