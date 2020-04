RECEITA FEDERAL Declarações de IR podem ser enviadas até 30 de junho; em Três Lagoas são 22 mil Receita Federal de Três Lagoas está fechada porque servidores estão no grupo de risco da Covid-19

2 ABR 2020 - 08h:49 Por Kelly Martins

O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda foi adiado por dois meses pelo Governo Federal. O motivo é a pandemia do coronavírus que tem impedido o acesso de muitos contribuintes aos documentos necessários para a declaração. Isso porque estão confinados em casa, em isolamento ou fazem parte do grupo de risco. Dessa forma, a data passou de 30 de abril para 30 de junho, segundo informou a Receita Federal, na noite desta quarta-feira (1º).

Neste ano, ao menos 22,3 mil contribuintes de Três Lagoas devem acertar as contas com o leão. O número foi estimado com base no volume enviado no ano anterior ao órgão. Até esta quinta, de acordo com a Receita Federal, 8.284 declarações foram enviadas até o momento pelos contribuintes de Três Lagoas. A agência da Receita, na cidade, está fechada desde o dia 23 de março porque todos os servidores fazem parte do grupo de risco de transmissão da Covid-19.

Em Mato Grosso do Sul são esperadas 445 mil declarações do imposto, sendo 3,9% maior que em 2019.

As pessoas que entregam a declaração no início do prazo têm prioridade para receber a restituição, caso não a preencham com erros ou omissões. Na mesma situação, estão incluídas pessoas com mais de 60 anos, portadoras de moléstia grave ou com deficiência física ou mental.

Apesar multa por atraso de entrega é estipulada em 1% ao mês-calendário até 20%. O valor mínimo é R$ 165,74.