Decreto autoriza reabertura do balneário municipal de Três Lagoas Decreto com critérios do funcionamento do local foi publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira

5 NOV 2020 - 08h:42 Por Ana Cristina Santos

Arquivo/JPNews Decreto publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (5), autoriza a reabertura do Balneário Municipal Miguel Jorge Tabox, que estava fechado desde o início da pandemia da Covid-19. O balneário será reaberto com medidas de segurança, além disso, irá funcionar com capacidade de público reduzida para 200 pessoas para preservar as regras de distanciamento social. O horário de funcionamento será reduzido de quinta-feira à domingo, no período correspondente das 8 h às 16h. O balneário funcionará também com apenas 50% do quantitativo de quiosques disponíveis para locação. Deverá ser realizado o controle de acesso de visitantes e colaboradores na entrada, mediante aferição de temperatura por meio de termômetro infravermelho corporal. Ficará vedada a entrada daquele que apresentar temperatura corporal acima de 37,8º, e a permanência de pessoas que estiverem apresentando sintomas como coriza, tosse, febre e mal-estar, os quais deverão ser advertidos à procurar uma unidade de saúde mais próxima para atendimento especializado. Toda praça esportiva do balneário (quadras de areia, campos de areia e quadra poliesportiva), ficará interdita e sinalizada verticalmente com fita “zebrada” de modo a impedir o ingresso de pessoas no local. O uso de máscara de proteção é obrigatório a todos os usuários e funcionários. Pessoas acima de 70 anos não poderão frequentar o balneário.

