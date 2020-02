Decreto estabelece quase um mês de folga para os servidores Contando feriados, pontos facultativos e recesso, servidores terão 26 dias de folga

19 FEV 2020 - 09h:29 Por Ana Cristina Santos

Decreto municipal publicado nesta quarta-feira (19), no Diário Oficial do Município, institui o calendário de feriados e pontos facultativos nas repartições públicas municipais de Três Lagoas, no período de 24 de fevereiro de 2020 a 3 de janeiro de 2021.

Contando os feriados, pontos facultativos e período de recesso, os servidores públicos de Três Lagoas terão 26 dias de folga.

CALENDÁRIO

FEVEREIRO

24 - segunda-feira, Carnaval (ponto facultativo).

25 - terça-feira, Carnaval (ponto facultativo).

26 - quarta-feira, de cinzas (ponto facultativo até as 13 horas).

ABRIL

09 - quinta-feira, Quinta-feira Santa (ponto facultativo).

10 - sexta-feira, Paixão de Cristo (feriado nacional).

20 - segunda-feira (ponto facultativo).

21 - terça-feira, Tiradentes (feriado nacional).

MAIO

1º - sexta-feira, Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional).

JUNHO

11 - quinta-feira, Corpus Christi (feriado municipal).

12 - sexta-feira, (ponto facultativo).

15 - segunda-feira, Aniversário da Cidade de Três Lagoas (feriado municipal).

SETEMBRO

7 - segunda-feira, Independência do Brasil (feriado nacional).

OUTUBRO

12 - segunda-feira, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional).

30 - sexta-feira, Dia do Servidor Público (ponto facultativo), alteração do dia 28 de outubro.

NOVEMBRO

2 - segunda-feira, Finados (feriado nacional).

DEZEMBRO

25 - sexta-feira, Natal (feriado nacional).

RECESSO

No período de 24 de dezembro a 3 de janeiro de 2021 ficam suspensas as atividades administrativas. Ou seja, os servidores terão mais 11 dias de descanso com o recesso de final de ano.