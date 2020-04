TRêS LAGOAS Decreto exige que atendimento presencial em bancos sejam com senha e hora marcada Bancos emitirão senhas com data e horários marcados para o cliente ser atendido

9 ABR 2020 - 13h:00 Por Tatiane Simon

A partir da próxima segunda-feira (13), clientes e usuários de serviços das agências bancárias de Três Lagoas só serão atendidos presencialmente por meio de senhas com horário marcado. Esta medida foi redigida em decreto e será publicada no Diário Oficial de segunda-feira (13), dando validade ao novo sistema de atendimento.

O prefeito Angelo Guerreiro tomou esta providência, após os gerentes de todas as agências bancárias, em comum acordo, assinarem um pedido de contingenciamento nos bancos devido às medidas preventivas contra a Covid-19.

Conforme o documento, os bancos estão temerosos com as aglomerações em horário de atendimento, tanto dentro, quanto do lado de fora das agências. Na última terça-feira (7), a pedido da gerência, a agência central da Caixa precisou ser interditada pela Vigilância Sanitária devido à quantidade de pessoas no local, que não estavam obedecendo às normas de segurança e prevenção.

Neste novo formato de atendimento, os bancos emitirão senhas com data e horários marcados para o cliente ser atendido. Com isso, as instituições financeiras reduzem as filas e o fluxo de pessoas no local, evitando que funcionários e clientes corram risco de contaminação pela Covid-19.