RIGOR Decreto não permitirá grupos com mais de seis pessoas na Lagoa Maior Medida tem por objetivo evitar contágio e garantir prevenção de novos casos de Covid-19 em Três Lagoas

16 MAI 2020 - 06h:00 Por Ana Cristina Santos

Decreto que será publicado no Diário Oficial do Município na segunda-feira (18) vai proibir grupos com mais de seis pessoas na Lagoa Maior. A decisão foi tomada na tarde desta quinta-feira (14), durante reunião do Comitê Anticrise de prevenção ao Coronavírus, formado por diversos segmentos da sociedade.

Aglomerações já estavam proibidas em locais público. Agora, a prefeitura vai limitar o número de pessoas juntos na Lagoa Maior, segundo informou o médico Cassiano Maia, membro do comitê. Quem não respeitar o decreto poderá ser multado, conforme lei aprovada na Câmara Municipal nesta semana. Maia disse que o valor da multa para quem estiver em grupos na Lagoa, ainda vai ser definido.

De acordo com o projeto aprovado pela Câmara, a multa para pessoas físicas, estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços em geral, vendedores informais, e afins, para quem descumprir a política pública de combate a pandemia do novo Coronavirus, vai de R$ 2,4 mil a R$ 49 mil.

Cassiano Maia disse que a intenção do município não é multar, mas aplicar alguma punição para evitar que os casos de Covid aumentem na cidade, e para que a estrutura de saúde do município suporte atender todos os pacientes que precisarem de leitos.