SEM AGLOMERAÇÃO Decreto não permitirá grupos com mais de seis pessoas na Lagoa Com 91 casos de Covid na cidade, prefeitura vai multar quem estiver em grupos na Lagoa Maior

14 MAI 2020 - 19h:04 Por Ana Cristina Santos

Decreto que será publicado no Diário Oficial do Município na próxima segunda-feira (18) vai proibir grupos com mais de seis pessoas na Lagoa Maior. A decisão foi tomada na tarde desta quinta-feira (14), durante reunião do Comitê Anticrise de prevenção ao Coronavírus, formado por diversos segmentos da sociedade.

Aglomerações já estavam previstas em locais público. Agora, a prefeitura vai limitar o número de pessoas juntos na Lagoa Maior, segundo informou o médico Cassiano Maia, membro do comitê. Quem não respeitar o decreto poderá ser multado, conforme lei aprovada na Câmara Municipal nesta semana. Maia disse que o valor da multa para quem estiver em grupos na Lagoa, ainda vai ser definido.

De acordo com o projeto aprovado pela Câmara, a multa para pessoas físicas, estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços em geral, vendedores informais, e afins, para quem descumprir a política pública de combate a pandemia do novo Coronavirus, vai de R$ 2,4 mil a R$ 49 mil.

Cassiano Maia disse que a intenção do município não é multar, mas aplicar alguma punição para evitar que os casos de Covid aumentem na cidade. Nesta quinta-feira (14), de acordo com o boletim da Secretaria Municipal de Saúde, mais sete casos de Covid foram confirmados em Três Lagoas, que contabiliza desde o início da pandemia, 91 casos confirmados. No entanto, desse total, 56 pessoas já estão recuperadas.