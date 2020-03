EFEITO COVID-19 Decreto prorroga retorno das aulas em Três Lagoas para 17 de abril Inicialmente, aulas voltariam a partir da próxima semana

31 MAR 2020 - 13h:00 Por Ana Cristina Santos

Decreto da Prefeitura de Três Lagoas publicado na edição desta terça-feira (31), do Diário Oficial do Município, prorrogou o prazo da suspensão das aulas nas escolas municipais e centros de educação infantil.

No decreto de 23 de abril, as aulas estavam suspensas por 15 dias. Agora, com a alteração no decreto, publicado nesta terça-feira, as aulas ficam suspensas por 15 dias a contar de 2 de abril. Ou seja, as aulas serão retomadas na sexta-feira, 17 de abril.

Nesse período, conforme decisão da juíza Aline Beatriz de Oliveira Larcerda, a prefeitura deverá realizar a reclassificação dos aprovados, mas que foram eliminados em uma das etapas do processo seletivo que previa a contratação de mais de 300 servidores para trabalhar na área da educação.