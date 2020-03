TRêS LAGOAS Decreto recomenda fechamento do comércio e locais de grande circulação Medida visa evitar novos casos de coronavírus

21 MAR 2020 - 07h:35 Por Ana Cristina Santos

Decreto publicado pela Prefeitura de Três Lagoas recomenda o fechamento de locais de grande circulação de pessoas, tais como shopping center, centro comercial e estabelecimentos congêneres, clubes, associações recreativas, templos religiosos de qualquer culto e cinemas.

Também recomenda a restrição de limite máximo de cinco pessoas por salas de velório e a proibição de aglomerações de visitantes em suas áreas internas e externas. O atendimento ao público em instituições financeiras e casas lotéricas, excetuado o acesso ao caixa automático (autoatendimento) é limitado ao número de pessoas correspondentes à quantidade de dispositivos eletrônicos disponíveis.

Fica suspensa, também, a visitação do público a cemitérios públicos municipais, com exceção durante cerimônias de sepultamento.

Durante a semana, várias reuniões foram realizadas pelos representantes do comitê para tratar das ações para evitar a propagação do novo coronavírus.