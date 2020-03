EFEITO COVID-19 Decreto restringe atendimento em bancos e comércio A partir desta segunda-feira, começa a valer decreto da prefeitura que restringe atendimentos

23 MAR 2020 - 05h:42 Por Ana Cristina Santos

A partir desta segunda-feira (23), passa a valer um decreto da Prefeitura de Três Lagoas que regulamenta o atendimento nos estabelecimentos comerciais da cidade.

De acordo com o secretário Geral da Prefeitura de Três Lagoas, e presidente do comitê de monitoramento ao coronavírus, Cassiano Maia, o decreto visa restringir ainda mais as formas de contato, e aumentar ainda mais o isolamento social.

As agências bancárias vão funcionar com atendimento remoto e os terminais eletrônicos. O secretário ressalta que a entrada de pessoas nesses locais deve ser limitada para evitar aglomeração.

Em relação ao comércio, só poderão abrir as portas os serviços considerados essenciais, segundo o secretário, como os supermercados, padarias, depósitos de gás, lojas pets, farmácias, e postos de combustíveis. Os demais devem permanecer fechados, nem mesmo apenas com funcionamento externo, só com funcionários.