PRECAUÇÃO Defensoria reforça medidas de prevenção ao coronavírus Órgão restringe atendimento ao público para impedir circulação do vírus

20 MAR 2020 - 07h:30 Por Valdecir Cremon

A preocupação com o avanço do coronavírus mantém fechados órgãos públicos em todo o país. A medida visa limitar ou impedir a circulação de pessoas, que pode contribuir com a propagação do vírus que transmite a Covid-19.

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul informou que o atendimento presencial ao público está suspenso até dia 17 de abril.

Somente serão atendidos casos urgentes, como:

- Pedidos de liberdade provisória

- Pedidos de tratamento médico, internação ou medicamento

- Andamento de mandados de segurança

- Casos relacionados à infância e à adolescência

O órgão disponibiliza os telefones (67) 9 9924-4578 e 9 9935-0585 para contatos e informações. Todos os casos serão analisados por um defensor público.

A defensora Rita de Cássia de Souza afirma que o atendimento em gabinete somente será realizado se não houver alternativa.