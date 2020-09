EDITAL DEM convoca filiados para Convenção Municipal em Três Lagoas Convenção será no dia 12 de setembro

1 SET 2020 - 15h:03 Por Redação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONVENÇÃO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS -DEM

O Presidente da Comissão Provisória Municipal do Partido Democratas de Três Lagoas-MS – DEM , na forma que dispõe o Estatuto do Partido e legislação eleitoral vigente, convoca os Convencionais com direito a voto, para comparecerem à Convenção Municipal do Partido Democratas de Três Lagoas-MS, a ser realizada no dia 12 de setembro de 2020, com início às 15:00 horas e término às 17:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Três Lagoas-MS, situado na Rua Sunao Miura nº 71, bairro Santos Dumont , na cidade de Três Lagoas-MS com a seguinte

Ordem do Dia

Participação nas eleições majoritárias e proporcionais de 2020;

Deliberação sobre coligação partidária para eleição majoritária de prefeito e vice-prefeito, para as eleições de 2020, discussão e aprovação do nome da coligação;

Escolha dos candidatos aos cargos colocados em disputa nas eleições municipais de 2020;

Definição dos respectivos números para os candidatos a vereador;

Outros assuntos de interesse do Partido e eleitoral

Três Lagoas, 01 de setembro de 2020.

André Luís Bacalá Ribeiro

Presidente Comissão Provisória Municipal do Partido Democratas de Três Lagoas-MS - DEM