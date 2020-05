QUARENTENA Dengue coloca Três Lagoas na mira de surto com 2.329 casos Para se ter uma ideia, por dia, 19 moradores recebem o diagnóstico positivo de dengue

2 MAI 2020 - 08h:15 Por Kelly Martins

Apesar da batalha diária contra a Covid-19, em Três Lagoas, os casos de dengue têm gerado alerta e deixado o município na lista de surto para a doença. Para se ter uma ideia, por dia, 19 moradores recebem o diagnóstico positivo de dengue. Somando todos os casos registrados neste ano, entre os meses de janeiro e abril, o resultado é: 2.329 pessoas vítimas do mosquito Aedes Aegypti.

E a problemática com a doença não para. Somente nos últimos seis dias, 148 novos pacientes iniciaram tratamento em combate à dengue e se tonaram estatísticas na lista do setor da Saúde, em Três Lagoas. Mas de quem é a culpa? De acordo com os relatórios da Secretaria Municipal de Saúde junto ao setor de Endemias, 80% dos criadouros do mosquito estão nas residências, nos imóveis comerciais ou nos lixos acumulados em terrenos abandonados.

Força-tarefa

Não é de hoje que a cidade está na lista vermelha quando o assunto é dengue. Mas a preocupação se dá porque o foco da atenção está no novo coronavírus e os cuidados contra o Aedes estão esquecidos. A secretaria ressalta que tem reforçado as ações de prevenção e medidas contra a dengue. Os agentes de saúde têm percorrido bairros e levado orientações aos moradores, como tirado dúvidas sobre como evitar que um objeto se transforme em criadouro das larvas do mosquito.

“A situação realmente é alarmante e estamos concentrando os esforços no combate, com bloqueio químico, como o fumacê em diversos bairros. Inseticida dentro dos quintais aplicados pelos agentes”, destacou o coordenador de Endemias, Alcides Ferreira. Os bairros que mais registraram casos foram: Vila Nova, Interlagos, Paranapungá, Vila Piloto, Jardim Alvorada, Santa Terezinha e São Carlos e Santos Dumont.

Levantamento

Dados apontam que foram notificados 3.486 casos suspeitos de dengue. Desse total, 894 foram descartados e 263 moradores ainda aguardam resultados de exames laboratoriais. Não houve nenhuma morte.