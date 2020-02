EDITORIAL Dengue e coronavírus Leia editorial do Jornal do Povo deste sábado

29 FEV 2020 - 08h:09 Por Da redação

O surgimento do primeiro caso confirmado de contaminação pelo coronavírus no Brasil é mais que um motivo de preocupação das autoridades de saúde e da população. É, por mais caótico que pareça, o surgimento de um possível forte “concorrente” para a dengue! O reinado do vírus que manda milhares de pessoas diariamente para o hospital está ameaçado.

Ironias à parte, já ficou claro que o coronavírus é a “bola da vez” de autoridades de saúde em todo o mundo. No Brasil, não é diferente, embora o ministro da área, Luiz Henrique Mandetta, tenha tentado minimizar os riscos e comparado o problema a algo semelhante aos efeitos causados por gripe. Detalhe: gripe também mata.

A população brasileira precisa ser bem orientada sobre os riscos de espalhar a contaminação por meio da falta de bons hábitos de higiene. Um especialista disse esta semana à imprensa de São Paulo que o brasileiro toma 10 banhos e lava só duas vezes por dia as mãos. Não deve estar muito longe da realidade.

Inverter isso - que pode ser uma saída ao contágio em massa - não é tarefa fácil. Como latinos, brasileiros adoram dar as mãos, abraçar, beijar etc, às vezes, sem se importar com o estado de saúde. Faz parte da cultura e torna o risco ainda mais alto.

Especialistas indicam orientar bem as crianças e cuidar melhor de idosos, que formam as camadas mais suscetíveis a doenças assim. Mas, não é tudo. Treinar profissionais de saúde e dar a eles boas condições de trabalho, com salário justo, também é fundamental. Associe-se a isto a necessidade de informar com dados precisos e opiniões que não criem alardes nem deixem a população ainda mais vulnerável.

O Brasil sempre foi país pródigo em protelar medidas de contenção e prevenção e de dar solução para muitos de seus problemas com o setor de saúde. A dengue que assola a população há mais de 30 anos é prova disso. A esperança é que, agora, o comportamento não seja esse porque o mundo está de olho em todos os cantos onde surja um caso positivo do corona.

Mas, não é só o governo que deve se mexer. A população precisa fazer sua parte e se proteger coletivamente.