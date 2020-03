NESTE ANO Dengue faz uma vítima por hora em Três Lagoas Vítima é uma mulher de 35 anos, moradora do Jardim Vendrel

30 MAR 2020 - 17h:00 Por Tatiane Simon

A cada uma hora, um morador de Três Lagoas recebe o diagnóstico positivo de dengue. O saldo de vítimas pela doença, de janeiro até o dia 25 deste mês, é de 1.658 em Três Lagoas. Por dia, 28 pessoas contraem dengue. Entre uma semana e outra, os números disparam: 196 novos pacientes iniciam o tratamento em combate à dengue.

No Estado, a situação é ainda pior: a cada três minutos, uma nova confirmação de dengue. Até esta quinta-feira (26), houve 36.655 confirmações e 20 mortes, no mesmo período. A mais recente ocorreu em Paranaíba e a vítima era uma moradora de 75 anos, diabética, hipertensa e que fazia um tratamento de doença renal.

Três Lagoas não registra nenhuma morte em 2020. No Estado houve 18: 4 em Campo Grande, 2 em Corumbá e Chapadão do Sul; e uma em Sete Quedas, Cassilândia, Pedro Gomes, Nova Andradina, Caarapó, São Gabriel do Oeste, Bodoquena, Mundo Novo, Dourados e Aquidauana.

Dos 79 municípios do Estado, 75 estão com alta incidência para a doença. Três Lagoas é a terceira cidade com maior número de notificações - 2 mil.

ZIKA VÍRUS

Nesta semana houve a confirmação do primeiro caso de zika vírus em Três Lagoas. A vítima é uma mulher de 35 anos, moradora do Jardim Vendrel, zona Norte. Segundo o coordenador do Setor de Endemias, Alcides Ferreira, a preocupação é maior é com gestantes. “Há o risco da microcefalia nos bebês. Por isso, intensifiquem o uso do repelente e combatam o Aedes aegypti, que também é o mosquito transmissor da dengue e não deixem água parada”.