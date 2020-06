EPIDEMIA Dengue já atingiu mais de 2,6 mil moradores de Três Lagoas somente neste ano Boletim de Monitoramento da Dengue mostra que são 3.704 casos notificados

10 JUN 2020 - 17h:00 Por Tatiane Simon

Dados da Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas mostram que de janeiro até o dia 9 de junho, 2.616 moradores tiveram dengue na cidade. As informações constam no Boletim de Monitoramento da Dengue divulgado nesta terça-feira (9).



Como consta no boletim, o acumulado de casos notificados suspeitos chegou nesta semana a 3.704. Desse total, 2.616 são casos positivos e 1.052 são negativos. Resta ainda aguardar o resultado de exames laboratoriais de 36 casos notificados suspeitos.

O documento também cita que nesta semana, foram notificados 8 novos casos suspeitos e esse número vem caindo gradativamente, a partir da 19ª semana, quando foram notificados 54 casos. Na 20ª semana, o número de caos caiu para 26; na 21ª, foram 25; e na 22ª foram notificados 12 casos suspeitos.

O total acumulado de casos notificados suspeitos se refere à soma dos casos de janeiro (776), fevereiro (1.491), março (1.036), abril (261), maio (133) e o parcial de junho (07).