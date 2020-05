TRêS LAGOAS 'Dengue não é sazonal e cuidado deve ser o ano todo', alerta coordenador de Endemias Boletim epidemiológico mostra que já são 2.491 casos desde janeiro

14 MAI 2020 - 16h:00 Por Tatiane Simon

Com quase 2,5 mil casos confirmados de dengue neste ano em Três Lagoas, acende o alerta vermelho para saúde pública do município. De acordo com o coordenador do Setor de Endemias, ligado à Secretaria Municipal de Saúde, a dengue ocorre o ano inteiro em Três Lagoas.

"A dengue não é uma doença sazonal. Não podemos relaxar em algumas estações do ano e intensificar os trabalhos em outras. Os cuidados devem ser mantidos o ano todo. Cada um cuidando do seu quintal para não deixar juntar água parada e combater o mosquito transmissor independente se está calor ou frio", enfatizou.

De janeiro até o momento são 2.491 casos confirmados da doença no município. Na semana passada eram 2.429 confirmações.

O documento diz que são 3.596 casos notificados desde o início do ano. Quase 70% deles tiveram diagnóstico positivo para dengue e outros 987 testaram negativo. Outros 118 moradores ainda aguardam resultados de exames laboratoriais.

