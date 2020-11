TRÁFICO Denuncia de tráfico leva pai e filho para a delegacia PM prendeu filho por tráfico e pai por posse irregular de arma de fogo

3 NOV 2020 - 20h:54 Por Alfredo Neto

A Força Tática do 2° BPM (Batalhão de Polícia Militar) prendeu pai e filho na tarde desta terça-feira (3) na rua Wilson Carvalho Viana, bairro Santo André, zona Norte de Três Lagoas.

A Polícia Militar informou que fazia averiguação de denuncias sobre uma casa onde haveria um ponto de venda de drogas, e ao perceber a aproximação da viatura da PM, um rapaz de 20 anos, suspeito de vender drogas no local, teria tentado correr para o interior do imóvel mas não conseguiu fugir dos militares.

Após a abordagem o rapaz foi submetido a uma busca pessoal, no bolso da bermuda os militares teriam localizado uma porção de crack e cédulas miúdas de reais, oriundos da venda de drogas, segundo a polícia militar. Durante buscas pela residência foi encontrado um revólver calibre 38, com cinco munições no tambor e mais seis ao lado da arma.

o revólver estava escondido de baixo do colchão de um homem de 53 anos, pai do preso por tráfico de drogas. Pai e filho acabaram recebendo voz de prisão, o rapaz por tráfico de drogas e o pai dele por posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Os dois foram levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).