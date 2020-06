TRêS LAGOAS Denúncia revela venda de lotes em área invadida Área de 12 hectares é ocupada por famílias que alegam não ter condições de pagar aluguel

2 JUN 2020 - 17h:30 Por Ana Cristina Santos

Saiba Mais Área invadida por famílias vira favela em Três Lagoas

Lotes de uma área particular de 12 hectares e meio, na saída de Três Lagoas para Brasilândia, que foi ocupada por 408 famílias, estariam sendo comercializados por alguns invasores. A denúncia foi feita Severino Ramos Siqueira, que também ocupa uma área da prefeitura, em frente ao terreno invadido.

Na primeira reportagem exibida ontem pela TVC canal 13.1 e pela rádio Cultura FM 106.5, famílias que moram em barracos no local, alegaram não ter condições de pagar aluguel por isso se viram obrigadas a ocupar essa área.

Na reportagem de hoje, denúncia aponta que, pessoas que não precisam estariam vendendo terreno no local. Na semana passada, a Polícia Militar foi acionada a comparecer no local, porque uma família teria invadido um lote que já estaria demarcado, mas não tinha ninguém morando no local. O então “proprietário” do lote, teria acionado a polícia para desocupar o barraco invadido.

Veja a segunda reportagem sobre a invasão dessa área e denúncia da venda de lotes.