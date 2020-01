AGRESSÃO Depac teve duas violências domésticas registradas Após agredir as mulheres os agressores fugiram para não serem presos

28 JAN 2020 - 15h:00 Por Alfredo Neto

Duas violências domésticas foram registradas nesta segunda-feira (27), as mulheres foram à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) registra as agressões sofridas por seus companheiros em Três Lagoas.

A primeira violência doméstica aconteceu na avenida Fillinto Müller, cruzamento com a rua Egídio Thomé. A mulher de 28 anos que foi agredida pelo esposo, relatou aos militares que as agressões começaram após uma discussão com o esposo.

O homem teria acertado um soco no olho esquerdo, causando uma lesão, após agredir a mulher o homem fugiu.

A Polícia Militar foi chamada e levou a mulher para a Depac, onde registrou um boletim de ocorrência.

A Segunda violência doméstica, foi no bairro Jardim Imperial, uma mulher de 20 anos estava na casa de uma amiga, quando o ex-marido invadiu a casa e começou a espancar a mulher.

A vítima foi agredida à socos, chutes e teve os cabelos puxados e a cabeça batida contra uma parede várias vezes. Após agredir a mulher o agressor fugiu.

Na Delegacia a vítima contou que foi casada com o agressor por sete anos, e estão há seis meses separados, após registrar o boletim de ocorrência a mulher foi liberada.

Nas duas ocorrências de violência contra mulher, nenhum dos agressores foram presos, as identidades deles foi incluída no inquérito que será investigado pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).