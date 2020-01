MOMO VEM AÍ? Departamento de Cultura inicia os preparativos para o Carnaval 2020 Prefeitura estuda se haverá desfile das escolas de samba como em 2019

11 JAN 2020 - 07h:39 Por Ana Cristina Santos

O Departamento Municipal de Cultura de Três Lagoas anunciou que está trabalhando nos preparativos para os bailes de Carnaval, previstos para serem realizados no período de 21 a 25 de fevereiro no pátio do galpão da antiga empresa NOB (Noroeste do Brasil), área central da cidade.

Segundo o diretor de Cultura, Rodrigo Fernandes, a prefeitura ainda está definindo se neste ano haverá o desfile das escolas de samba, como em 2019. Por enquanto, segundo ele, não houve manifestação dos integrantes das agremiações de Três Lagoas em participar do evento. No ano passado a prefeitura contratou duas escolas de Araçatuba (SP). Neste ano, a administração municipal ainda não decidiu se adotará o mesmo modelo do desfile.

Paralelo a isso, o Departamento de Turismo vai abrir a partir de segunda-feira (13) as inscrições para entidades sem fins lucrativos, interessadas em colocar tendas de alimentação durante o Carnaval deste ano. Serão destinadas 10 vagas para as entidades que deverão entregar preenchida a ficha de inscrição na sede do Departamento de Turismo até 30 de janeiro, das 8h às 11h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia – Departamento de Turismo localizado na Rua João Carrato, 33 ou no telefone 3929-9874.