TRêS LAGOAS Depois da Lagoa, Tamanduá aparece na mata do Exército Animal virou atração e muitas pessoas aproveitaram para fotografar o bicho

14 FEV 2020 - 06h:16 Por Ana Cristina Santos

Depois de aparecer na pista de caminhada da Lagoa Maior- cartão postal da cidade- agora um tamanduá apareceu na mata do quartel do Exército de Três Lagoas.

O animal virou atração no local, e muitas pessoas que caminhavam na calçada do Exército, aproveitaram para fotografar. A internauta do JPNews, Fátima Martins, fez questão de enviar algumas imagens para nossa redação.

Nesta semana, moradores do Alto da Boa Vista também filmaram um tamanduá passeando pelas ruas do bairro. Ainda não se sabe se é o mesmo animal que está passeando por toda a cidade.