TRêS LAGOAS Depois de 15 dias fechado, comércio volta a funcionar Movimento pela manhã começou fraco até por conta do tempo de chuva

7 ABR 2020 - 09h:00 Por Ana Cristina Santos

Depois de 15 dias fechado, o comércio de Três Lagoas voltou a funcionar nesta terça-feira (7). A prefeitura autorizou a reabertura após solicitação das entidades que representam os comerciantes da cidade.

O movimento pela manhã começou fraco até por conta do tempo de chuva. “Conseguimos que o comércio abrisse. Agora vem a nossa parte. Com muita responsabilidade vamos cumprir as determinações do Decreto Municipal. Além de nos protegermos, evitaremos ser multados. Bons negócios a todos!”, comentou o presidente do Sindicato do Comércio varejista, Sueide Silva Torres.

Para o funcionamento, os estabelecimentos terão que cumprir uma série de recomendações. Restaurantes e lanchonetes, por exemplo, não poderão permitir a comercialização do produto dentro do local.

A prefeitura anunciou que 60 funcionários estarão atuando como fiscais nas ruas da cidade para acompanhar a reabertura do comércio, fechado desde 23 de março.

Os estabelecimentos que descumprirem com as exigências previstas no decreto, como disponibilizar álcool em gel, máscaras para funcionários, a higienização do local, bem como evitar aglomeração, serão multados e podem ter a loja fechada.

O descumprimento de qualquer item do decreto, acarretará no fechamento imediato do estabelecimento e multa que pode chegar até 10.000 UFIM’s.

O estabelecimento terá seu alvará de funcionamento imediatamente suspenso, pelo prazo de 30 dias. A multa deverá ser recolhida ao cofre público no prazo de 10 dias.