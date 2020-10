BASTIDORES Depois de anos, a Sanesul não será mais responsável pelo serviço de esgoto Leia essa e outras notas na Coluna Observatório

24 OUT 2020 - 07h:00 Por Da redação

DENÚNCIAS

A Justiça Eleitoral já recebeu cinco denúncias relativas a propaganda eleitoral em Três Lagoas. As denúncias foram feitas pelo aplicativo pardal. No entanto, a Justiça Eleitoral não revelou quais e contra quem são as denúncias.

CANDIDATURAS

Apesar de denúncias contra candidatos, o processo eleitoral em Três Lagoas segue para lá de tranquilo. Até ontem de manhã, a Justiça Eleitoral já havia deferido o registro de quatro candidaturas. Ângelo Guerreiro (PSDB), Divino Freitas (Avante), Fabrício Venturoli (Republicanos), e Ênio de Souza (PSL). Ainda estavam em análise as candidaturas de Kaelly Saraiva (PSO), Renée Venâncio (PL), e Sebastião neto (Solidariedade).

MUDANÇA

Depois de anos, a Sanesul não será mais responsável pelo serviço de esgoto em Três Lagoas. A empresa Aegea Saneamento venceu o leilão e vai assumir o serviço de esgotamento sanitário de Mato Grosso do Sul, pelos próximos 30 anos, em 68 cidades do Estado, incluindo Três Lagoas.

DESMENTIRAM

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e o Ministério Público Estadual desmentiram ontem que haja um surto de Covid -19 no presídio de Três Lagoas. Os órgãos informaram que essas notícias falsas estão sendo publicadas nas redes sociais e tem deixado os familiares dos presos preocupados.

FAKE

E por falar em notícias falsas, o que não falta nesta época de eleição, infelizmente, são as fake news.