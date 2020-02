TRêS LAGOAS Deputado cobra utilização de verba em obras na BR-262 Obras de restauração da rodovia estão paralisadas desde outubro do ano passado

5 FEV 2020 - 14h:48 Por Ana Cristina Santos

O deputado estadual Eduardo Rocha (MDB) apresentou uma indicação na sessão desta quarta-feira (5), ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), para que R$ 28 milhões - recursos de emendas da senadora Simone Tebet, já empenhados- sejam aplicados nas obras de restauração da BR-262, rodovia que liga Três Lagoas a Campo Grande.

As obras de restauração da foram paralisadas em outubro do ano passado por falta de recursos, e seguem sem previsão de serem retomadas. As obras foram iniciadas em agosto de 2018, depois paralisadas em novembro do mesmo ano. Os serviços foram retomados em abril de 2019 e, depois paralisadas novamente por falta de recursos.

Em agosto do ano passado, o Dnit anunciou o remanejamento dos R$ 28,2 milhões que estavam previstos para as obras de construção do anel rodoviário de Três Lagoas, para a continuação da restauração da BR-262.

Em dezembro do ano passado, no entanto, decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, publicado no Diário Oficial da União, cancelou o recurso para a execução do anel rodoviário.

Segundo a assessoria da senadora Simone, a bancada federal de Mato Grosso do Sul cedeu a emenda para a manutenção das rodovias no Estado, entendendo as dificuldades orçamentárias do órgão.