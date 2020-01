ENTREVISTA Deputado Eduardo Rocha destaca parceria entre os poderes Rocha destacou parceria entre a Assembleia Legislativa e o governo do Estado

4 JAN 2020 - 06h:59 Por Ana Cristina Santos

O deputado estadual Eduardo Rocha (MDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, disse que 2019 foi um ano difícil, com a aprovação de projetos polêmicas, mas importantes para “manter o Estado de pé”.

“Mato Grosso do Sul encerrou 2019 com muitas dificuldades, mas com o salário dos servidores e pagamento dos fornecedores em dia”, destacou o deputado em entrevista à TVC - Canal 13.1 e à rádio Cultura FM 106,5 MHz, nesta semana.

Eduardo Rocha destacou ainda a parceria entre a Assembleia Legislativa e o governo do Estado, que trabalham em conjunto para a aprovação de projetos importantes para Mato Grosso do Sul. Também falou da parceria com o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB). Eduardo disse que ele e a senadora Simone Tebet (MDB), sua esposa, tem trabalhado em parceria com a administração de Guerreiro para ajudar o município.

Citou como exemplo que, por meio de uma parceria entre município e Estado, conseguiu liberar uma emenda de sua autoria, no valor de R$ 1milhão para pagar o 13º salário de funcionários do Hospital Auxiliadora de Três Lagoas no mês passado.