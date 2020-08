TRêS LAGOAS Deputado solicita projeto de iluminação em rotatórias Objetivo é melhorar a visibilidade para quem trafega por essas vias

18 AGO 2020 - 13h:00 Por Ana Cristina Santos

O deputado estadual Eduardo Rocha (MDB) apresentou uma indicação para que a Prefeitura de Três Lagoas execute um projeto de iluminação em duas rotatórias da cidade.

Uma está localizada na BR-262, cruzamento com a avenida Raphael de Haro. A outra na saída para Brasilândia, no cruzamento entre a as BRs 158 e 262.

Segundo o deputado, o objetivo é melhorar a visibilidade para quem trafega por essas vias. Eduardo justificou que, mesmo neste momento de crise, em meio uma pandemia mundial, Três Lagoas segue em desenvolvimento. “Isso se confirma pelo movimento de, praticamente, todos os tipos de veículos, principalmente transporte de madeira, que é intenso no município”, destacou.