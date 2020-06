TRêS LAGOAS Deputado solicita que Sanesul prorrogue suspensão do corte de água Eduardo Rocha apresentou indicação solicitando prorrogação de decreto por mais 90 dias

30 JUN 2020 - 19h:30 Por Ana Cristina Santos

O deputado estadual Eduardo Rocha (MDB), apresentou uma indicação na sessão desta terça-feira (30), solicitando que a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) prorrogue por mais 90 dias a suspensão no corte do fornecimento, por conta da pandemia do novo Coronavírus.

Desde o início da pandemia, em março deste ano, decreto do governo do Estado proibiu o corte de água por três meses. Passado esse período, e devido a pandemia que continua e os casos de Covid aumentando em Mato Grosso do Sul, o deputado solicitou a prorrogação do decreto por mais 90 dias.

Eduardo Rocha justificou que muitas pessoas estão com a situação financeira difícil, e com dificuldades para o pagamento das contas de água e energia, por exemplo. O deputado recebeu muitos pedidos de moradores de Três Lagoas solicitando apoio para a prorrogação do decreto, pois com o encerramento do prazo, a Sanesul voltou a realizar o corte de água na cidade.

A indicação de Eduardo recebeu apoio dos deputados, José Carlos, o Barbosinha, e Renato Câmara, entre outros parlamentares.

A Sanesul é responsável pelo fornecimento de água em 68 municípios do Estado.